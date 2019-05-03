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Приговор лондонского суда Ассанжу раскритиковали в ООН 

360tv.ru 58 минут назад
Фото: РИА Новости
В ООН выразили глубокую обеспокоенность приговором Ассанжа к 50-недельному заключению в Лондоне и назвали такое решение британского правосудия «непропорциональным».
В заявлении рабочей группы ООН по произвольным задержаниям, которое приводит ТАСС, говорится, что право Ассанжа на свободу «должно быть восстановлено».
Эксперты рабочей группы отметили, что британское правительство не отреагировало на их выводы по делу основателя WikiLeaks, опубликованные 4 декабря 2015 года.
Также в ООН обеспокоились тем, что Ассанж содержится в тюрьме Белмарш, которая известна повышенными мерами безопасности, «как будто он был заключен за серьезное уголовное преступление».
Суд в Лондоне приговорил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог. Его бывшие коллеги назвали такое решение «шокирующим и мстительным».
На суде его адвокат Марк Саммерс заявил, что Ассанж не смог сдаться британскому правосудию семь лет назад и поэтому нарушил условия освобождения под залог, испугавшись экстрадиции в Швецию, так как власти скандинавского государства могут передать его США.
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В мире , Wikileaks , ИТАР-ТАСС
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