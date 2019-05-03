Предприниматель Игорь Коломойский прилетит на Украину уже в пятницу, 3 мая. Об этом пишет "Информатор" со ссылкой на свои источники.
Последний раз олигарх был на родине в 2017 году. Долгое время он жил в Женеве, затем переехал в Израиль. СМИ называют причиной переезда уголовное дело, которое якобы возбудило против него ФБР.
Коломойский ранее и сам заявлял, что вернется в страну после обнародования официальных результатов президентских выборов. Этой ночью газета Верховной рады "Голос Украины" официально опубликовала данные подсчета голосов.
Новым президентом становится Михаил Зеленский, который во втором туре набрал свыше 73 процентов голосов избирателей, в то время как его оппонента, действующий глава государства Петр Порошенко — 24 процента.
Коломойский ранее говорил, что после приезда на Украину он намерен отдохнуть в деревне под Днепропетровском. Никаких встреч он пока не планирует.