Коломойский вернется на Украину уже сегодня, пишут СМИ

Предприниматель Игорь Коломойский прилетит на Украину уже в пятницу, 3 мая. Об этом пишет "Информатор" со ссылкой на свои источники.

Последний раз олигарх был на родине в 2017 году. Долгое время он жил в Женеве, затем переехал в Израиль . СМИ называют причиной переезда уголовное дело, которое якобы возбудило против него ФБР

Коломойский ранее и сам заявлял, что вернется в страну после обнародования официальных результатов президентских выборов. Этой ночью газета Верховной рады "Голос Украины" официально опубликовала данные подсчета голосов.

Новым президентом становится Михаил Зеленский , который во втором туре набрал свыше 73 процентов голосов избирателей, в то время как его оппонента, действующий глава государства Петр Порошенко — 24 процента.

Коломойский ранее говорил, что после приезда на Украину он намерен отдохнуть в деревне под Днепропетровском. Никаких встреч он пока не планирует.