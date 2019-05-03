Олигарх Игорь Коломойский вернется на Украину в пятницу, 3 мая. В Киев он прилетит на частном самолете, сообщает издание «Информатор» со ссылкой на свои источники в окружении олигарха. На Украине он не был с 2017 года.
Какое-то время олигарх проживал в Жeнeве, а полгода назад переехал в Израиль. В качестве причину переезда некоторые СМИ упоминали уголовное дело, которое против Коломойского возбудило ФБР.
Игоря Коломойского в последнее время упоминают в качестве человека, который стоит за победителем президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским.
Ранее Коломойский заявлял, что вернется в страну после обнародования официальных результатов президентских выборов.