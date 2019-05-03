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Камбэк олигарха: Коломойский вернется на Украину 

Рамблер 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Олигарх Игорь Коломойский вернется на Украину в пятницу, 3 мая. В Киев он прилетит на частном самолете, сообщает издание «Информатор» со ссылкой на свои источники в окружении олигарха. На Украине он не был с 2017 года.
Какое-то время олигарх проживал в Жeнeве, а полгода назад переехал в Израиль. В качестве причину переезда некоторые СМИ упоминали уголовное дело, которое против Коломойского возбудило ФБР.
Игоря Коломойского в последнее время упоминают в качестве человека, который стоит за победителем президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским.
Ранее Коломойский заявлял, что вернется в страну после обнародования официальных результатов президентских выборов.
В мире , Украина , Игорь Коломойский , Владимир Зеленский , ФБР
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