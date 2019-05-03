Опрос: больше 40% финнов готовы были бы отменить санкции Евросоюза в отношении России

Более 40% жителей Финляндии были бы согласны отменить санкции ЕС в отношении России в том случае, если бы РФ отказалась от своих контрсанкций. Это показали опубликованные в пятницу результаты опроса, проведенного по заказу газеты Maaseudun Tulevaisuus.

Респондентам предлагалось выразить свое отношение к фразе: "ЕС следует отменить санкции против России, если Россия в то же время отменит санкции против ЕС". Поддержали это утверждение 41% опрошенных, 27% высказались против, еще 32% не смогли определиться с ответом.

При этом среди тех, кто на прошедших 14 апреля выборах в парламент Финляндии голосовал за партию премьер-министра Юхи Сипиля "Финляндский центр" и оппозиционных "Истинных финнов", о готовности отменить санкции заявили свыше половины. Сторонников отмены санкций примерно половина в сельской местности, а также среди жителей севера и востока Финляндии, и несколько меньше на юге страны и в крупных городах.

Глава финского Института внешней политики Тейя Тииликайнен, комментируя результаты, отметила, что не все уже помнят, почему были введены ограничительные меры. "Санкции действуют уже так долго, что их изначальная цель немного забылась. Или же нет веры в их эффективность", — сказала она. Также, по ее словам, если санкции в дополнение ко всему приносят кому-то экономические убытки, желание отменить их возрастает.

Всего в опросе приняли участие 1039 человек, он проводился 18-24 апреля. Респондентов спрашивали также о том, за какую партию они голосовали на выборах. Погрешность составляет 3%.