Столтенберг напомнил новому главкому НАТО про «агрессивную» Россию

Генсек НАТО Йенс Столтенберг , выступая в пятницу на церемонии вступления в должность нового главкома ОВС альянса, заявил о "сложной и быстро меняющейся" обстановке в сфере безопасности, а также про "агрессивные действия" РФ

В пятницу в штаб-квартире верховного главнокомандующего объединёнными силами союзников в бельгийском Монсе прошла церемония передачи полномочий от генерала армии США Кертис Скапарротти к генералу ВВС США Тоду Уолтерсу.

"Это одна из самых важных военных должностей в мире. Те, кто занимал этот пост, командовали альянсом во время "холодной войны", сдерживая СССР. Они остановили жестокие войны на Балканах, помогали победить "Аль-Каиду"* в Афганистане и распространять свободу и демократию среди стран Европы", — заявил Столтенберг, выступая на церемонии.

По его словам, "время командования Скапарротти было отмечено все более агрессивными действиями со стороны РФ и продолжающимися угрозами со стороны терроризма, нестабильностью на Ближнем Востоке и в Северной Африке".

"За время вашего командования мы реализовали крупнейшее усиление нашей коллективной обороны за последнее поколение, были развернуты четыре многонациональные боевые группы на востоке альянса, мы усилили готовность наших сил", — отметил он.

Изменения были реализованы для того, чтобы "обеспечить возможность для НАТО эффективно действовать в сложной и быстро меняющейся обстановке в сфере безопасности, повышая готовность, обмен информацией и ускоряя процесс принятия решений на всех уровнях", сказал генсек НАТО, добавив, что "эффекты этих изменений будут ощущаться в ближайшие годы".

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО пытается представить Россию в качестве основной угрозы Западу, при этом подобные представления являются абсолютно надуманными. По его словам, практические действия альянса, такие, как освоение военной инфраструктуры у российских границ и усиление активности в Чёрном и Балтийском морях, "ведут к росту напряжённости, требуют адекватного реагирования с российской стороны".

* Террористическая организация, запрещенная в России