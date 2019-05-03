Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вучич заявил, что идея разграничения Центральной Сербии с Косовом провалилась 

ТАСС 14 минут назад
Фото: РИА Новости
Идея разграничения Центральной Сербии с автономным краем Косово и Метохия провалилась, и это будет дорого стоить Сербии в будущие десятилетия. Об этом заявил в пятницу президент Сербии Александар Вучич во время осмотра работ по строительству моста через реку Саву.
"Мои идеи провалились. Это будет дорого стоить нашему народу, нашей стране через 20-30 лет. Я был недостаточно убедителен, мне не удалось объяснить, каково реальное состояние, что реальность важнее эмоций", — заявил Вучич в эфире национального телевидения.
По словам сербского лидера, идея разграничения встретила сопротивление как внутри Сербии, так и в международном сообществе.
В последний год Белград и Приштина активно обсуждали некое компромиссное решение, связанное с корректировкой границ и обменом территориями. США поддерживали эту идею, настаивая на окончательном соглашении, предполагающем корректировку границ Сербии и непризнанной республики. В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против изменения границ на Балканах, подчеркнув, что все страны региона и без того имеют перспективу вступления в европейское сообщество.
Предложения "поделить" сербский автономный край Косово и Метохию по национальному признаку, то есть оставить районы, захваченные косоварами, албанцам, а север Косова, где еще сохранилось сербское население, — закрепить за сербами, высказывалось и ранее. Однако в Приштине в ответ на такие предложения требовали территориального подхода не только к Косову, но и к остальным территориям Сербии, включая пограничные с краем южные сербские муниципалитеты, где албанцы составляют значительный процент населения.
ТАСС: последние новости
СМИ: тысячи украинцев хотят стать пресс-секретарем Зеленского СМИ: в Таиланде инвалид-колясочник проехал более 1,6 тыс. км, собирая деньги для больниц В Косове полиция применила спецсредства против сербов-манифестантов
Комментарии
В мире , Ангела Меркель , Сербия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России готовят «сногсшибательные» санкции89
Российские паспорта для Донбасса: в ДНР выстроились очереди88
«Кто первый уступит»: США угрожают Турции из-за России32
В Крыму ответили Зеленскому348
Мама финалиста «Голос. Дети» высказалась об Алсу17
Видео
Российские паспорта для Донбасса: в ДНР выстроились очереди
В мире Статьи
Мама финалиста «Голос. Дети» высказалась об Алсу
Шоу-бизнес
Дочь Пескова пожаловалась на дискриминацию
Общество
России готовят «сногсшибательные» санкции
В мире Конфликты
Мощнейший циклон «Фани»: метеорологи дали прогноз
Происшествия Катастрофы
Ребенка унесло ветром: ЧП в Крыму
Происшествия
В Правительстве высказались о родстве Медведевой с руководством «Мираторга»
Политика
«Кто первый уступит»: США угрожают Турции из-за России
Армия Ближний Восток
Семья Алсу прервала молчание после скандала на «Голосе»
Шоу-бизнес
В Крыму ответили Зеленскому
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение