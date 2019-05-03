Вучич заявил, что идея разграничения Центральной Сербии с Косовом провалилась

Идея разграничения Центральной Сербии с автономным краем Косово и Метохия провалилась, и это будет дорого стоить Сербии в будущие десятилетия. Об этом заявил в пятницу президент Сербии Александар Вучич во время осмотра работ по строительству моста через реку Саву.

"Мои идеи провалились. Это будет дорого стоить нашему народу, нашей стране через 20-30 лет. Я был недостаточно убедителен, мне не удалось объяснить, каково реальное состояние, что реальность важнее эмоций", — заявил Вучич в эфире национального телевидения.

По словам сербского лидера, идея разграничения встретила сопротивление как внутри Сербии, так и в международном сообществе.

В последний год Белград и Приштина активно обсуждали некое компромиссное решение, связанное с корректировкой границ и обменом территориями. США поддерживали эту идею, настаивая на окончательном соглашении, предполагающем корректировку границ Сербии и непризнанной республики. В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против изменения границ на Балканах, подчеркнув, что все страны региона и без того имеют перспективу вступления в европейское сообщество.

Предложения "поделить" сербский автономный край Косово и Метохию по национальному признаку, то есть оставить районы, захваченные косоварами, албанцам, а север Косова, где еще сохранилось сербское население, — закрепить за сербами, высказывалось и ранее. Однако в Приштине в ответ на такие предложения требовали территориального подхода не только к Косову, но и к остальным территориям Сербии, включая пограничные с краем южные сербские муниципалитеты, где албанцы составляют значительный процент населения.