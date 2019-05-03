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В Косове полиция применила спецсредства против сербов-манифестантов 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полицейские спецподразделения Rosu непризнанного Косова применили в пятницу спецсредства в отношении сербских жителей муниципалитета Штрпце, устроивших акцию протеста. Как сообщило национальное телевидение Сербии РТС, в результате пострадали 20 человек.
Сообщается, что жители сербского муниципалитета проводили мирный протест против строительства мини-ГЭС на реке Шар в национальном парке Шар-Планина. Собравшиеся пытались препятствовать проезду бульдозера к месту работ. В ответ полицейский спецназ применил дубинки и слезоточивый газ.
На месте продолжают оставаться протестующие и усиленные полицейские патрули.
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