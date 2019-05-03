В Косове полиция применила спецсредства против сербов-манифестантов

Полицейские спецподразделения Rosu непризнанного Косова применили в пятницу спецсредства в отношении сербских жителей муниципалитета Штрпце, устроивших акцию протеста. Как сообщило национальное телевидение Сербии РТС, в результате пострадали 20 человек.

Сообщается, что жители сербского муниципалитета проводили мирный протест против строительства мини-ГЭС на реке Шар в национальном парке Шар-Планина. Собравшиеся пытались препятствовать проезду бульдозера к месту работ. В ответ полицейский спецназ применил дубинки и слезоточивый газ.

На месте продолжают оставаться протестующие и усиленные полицейские патрули.