ЦИК Казахстана принял документы о регистрации в качестве кандидата в президенты страны писателя Садыбека Тугела.
Вся необходимая для регистрации писателя была представлена в ЦИК, она полностью соответствует предъявляемым требованиям, сообщил член комиссии Бахыт Мельдешов, передает РИА «Новости».
Отмечается, что Тугел ранее подтвердил свободное владение государственным языком и был признан комиссией соответствующим требованиям на пост президента Казахстана.
64-летний Тугел выдвинулся на выборы от общественного объединения «Улы Дала Кырандары» (Орлы великой степи).
Ранее ЦИК Казахстана зарегистрировал действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева кандидатом на президентских выборах.
Напомним, выборы состоятся 9 июня.