Писателя зарегистрировали кандидатом на выборах президента Казахстана

ЦИК Казахстана принял документы о регистрации в качестве кандидата в президенты страны писателя Садыбека Тугела.

Вся необходимая для регистрации писателя была представлена в ЦИК, она полностью соответствует предъявляемым требованиям, сообщил член комиссии Бахыт Мельдешов, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Тугел ранее подтвердил свободное владение государственным языком и был признан комиссией соответствующим требованиям на пост президента Казахстана.

64-летний Тугел выдвинулся на выборы от общественного объединения «Улы Дала Кырандары» (Орлы великой степи).

Ранее ЦИК Казахстана зарегистрировал действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева кандидатом на президентских выборах.

Напомним, выборы состоятся 9 июня.