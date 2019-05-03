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СМИ: в Таиланде инвалид-колясочник проехал более 1,6 тыс. км, собирая деньги для больниц 

ТАСС 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
56-летний инвалид-колясочник Сатхит Чантхарангси, или дядя Ми, который в феврале отправился в путешествие на своей коляске из северной провинции Чиангмай в южную Наратхиват, преодолел более 1,6 тыс. км. Таким образом он собирает средства на благотворительность.
16 февраля мужчина покинул Чиангмай и уже успел побывать в более чем 20 провинциях. Недавно он прибыл в Сонгхла — одну из трех южных провинций, где находятся больницы, ради которых и затевалось это путешествие. До своей конечной точки — в Наратхиват — Чантхарангси планирует добраться в течение 15 дней, пишет газета The Nation.
Дядя Ми сообщил, что, возможно, ему придется проехать некоторое расстояние на грузовике, чтобы избежать районов, где существуют проблемы с безопасностью. Вооруженные формирования действуют на мусульманском юге Таиланда уже более 10 лет. Они добиваются отделения региона и создания султаната на территории провинций Паттани, Яла и Наратхиват. За время конфликта в регионе в результате перестрелок и взрывов погибли более 6,8 тыс. человек.
Во время своего путешествия мужчина рассчитывает собрать порядка 3 млн батов ($93,6 тыс.). В прошлом году дядя Ми проехал на своей коляске более 1630 км из южной провинции Сонгкхла в Чиангмай, каждый день преодолевая порядка 30-40 км. Тогда ему удалось собрать 3,8 млн батов ($118,5 тыс.) и передать эти средства на нужды 48 учреждений для людей с ограниченными возможностями.
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Комментарии
В мире , Таиланд , Чиангмай
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