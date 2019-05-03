Российские паспорта для Донбасса: в ДНР выстроились очереди

Очереди из желающих получить российское гражданство выстроились с раннего утра у здания миграционной службы МВД Донецкой народной республики. По словам одного из местных жителей, люди стоят в очереди с пяти утра — они «ждали этого пять лет». За российским гражданством можно обратиться, не отказываясь от украинского паспорта.

Около 80 человек с раннего утра выстроились в очередь на получение российского гражданства по упрощенной схеме в Донецке . Как сообщает РИА «Новости», люди стоят у здания республиканской миграционной службы МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«Тут уже с пяти утра стоят. Мы в [полседьмого] здесь были, хочется в первых рядах получить паспорт, мы ждали этого пять лет», — сообщил один из стоявших в очереди людей.

С 7 мая подать документы на оформление российского гражданства можно во всех подразделениях миграционной службы ДНР. По данным Министерства внутренних дел России, принимать заявления на получение гражданства будут уполномоченные лица в ДНР и ЛНР. Обращения рассмотрят в УФМС Ростовской области . Там же начнут выдавать сами документы.

Процесс оформления, по предварительной оценке, займет до трех месяцев. В ведомстве отметили, что за российским гражданством можно обратиться, не отказываясь от паспорта Украины

29 апреля пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не принял решение об упрощенной схеме выдачи паспортов всем гражданам Украины. Представитель Владимира Путина заявил, передает НСН, что такой режим актуален исключительно для жителей ДНР и ЛНР «в гуманитарных целях».

«Действительно, идет обмен заявлениями. Мы все тщательно фиксируем, принимаем во внимание», — подчеркнул Песков.

По словам Пескова, упрощенный режим предоставления российского гражданства вводится, в первую очередь, для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Этот вопрос есть на повестке дня, но пока общих решений в отношении всех граждан Украины не принималось. А каких-либо иных деталей пока просто нет, их пока не существует», — подчеркнул Песков.

Позже Путин после вручения медалей «Герой Труда» сам прокомментировал вопрос о паспортах и заявил, что если у россиян и украинцев будет общее гражданство, то они только окажутся в выигрыше. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я много раз говорил, что украинцы и русские — братские народы и даже более того. Я вообще считаю, что это один народ… и если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские, и украинцы», — сказал Путин.

Он добавил, что если Россия и Украина взаимно будут предоставлять жителям соседней страны второе гражданство, «то постепенно мы придем к общему искомому результату» — общему гражданству.

Ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский ответил на указ президента России Владимира Путина об упрощении выдачи российского гражданства для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

«Во-первых, я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды», — заявил новый украинский лидер.

Он намекнул, что часть украинцев захотят получить российское гражданство после начала антикоррупционной борьбы на Украине. По словам Зеленского, это будут те граждане страны, которые не опасались уголовного преследования при предыдущей власти.

«Возможно, кто-то сделает это ради заработка или прячась от уголовных расследований. Мы даже можем предоставить Владимиру Путину перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями. Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие «профессионалы» — в Ростове или Магадане», — отметил Зеленский.

Тем временем глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал российским журналистам о том, что многие луганчане хотят получить гражданство РФ. По его словам, он видел очереди из желающих — «их очень и очень много».

Указ о введении упрощенной процедуры получения российского гражданства для жителей Донбасса Владимир Путин подписал 24 апреля.

По словам Путина, в Кремле ищут возможности облегчить получение паспортов России не только жителям самопровозглашенных республик, но и всем украинцам.

«Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство», — заявил российский президент.

Он также отметил, что выдача паспортов жителям ЛНР и ДНР не повлияет на выполнение государством социальных обязательств перед пенсионерами РФ. Глава государства назвал эти слухи «страшилками», которые распространяют люди, не желающие, чтобы наша страна «поддерживала людей, проживающих в Донбассе».