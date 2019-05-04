В осажденном Хафтаром Триполи захотели сотрудничать с Москвой во всех областях

Глава заседающего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж на фоне успехов Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством Халифы Хафтара заявил о «больших перспективах» для сотрудничества с Москвой «во всех областях».

По словам Сарраджа, правительство национального согласия (ПНС) Ливии якобы с самого начала было открыто «для сотрудничества с Москвой во всех областях: экономической, технической, военной, а также в области безопасности, в нефтяной отрасли, железнодорожной…», передает РИА «Новости».

Он отметил, что Россия была основным поставщиком вооружений в Ливию, и многие из ливийских военных отличает «российская культура».

«Существуют большие перспективы для нашего сотрудничества. Есть шанс для использования этого сотрудничества для возврата отношений в естественное русло», — заявил Саррадж.

Глава ПНС подтвердил, что правительственная делегация из Триполи отправится с визитом в Россию, «обсудит там с коллегами и рассмотрит подходящий механизм для подписания соглашений».

Саррадж заверил, что правительство национального согласия не разрывало отношений с российским руководством.

«Мы не разрывали отношения с российским руководством. Последняя встреча была во время общеарабского саммита в конце марта в Тунисе с замглавы МИД России Михаилом Богдановым», — сказал Саррадж.

Напомним, 23 апреля Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара начала второй этап наступления на Триполи с применением сил пехоты и к 3 мая установила контроль над несколькими районами ливийской столицы.

Поход ЛНА на ливийскую столицу стартовал 4 апреля.