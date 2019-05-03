Рада определит дату инаугурации Зеленского после 14 мая

"Я убеждена, что в первую пленарную неделю, которая начнется 14 мая, будет принято постановление о дате инаугурации", — заявила Геращенко в эфире телеканал "Прямой".

ЦИК Украины 30 апреля официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Зеленского во втором туре поддержали 73,22% избирателей, его оппонента, действующего президента Петра Порошенко — 24,45%.

По законодательству, инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов Центризбиркомом и публикации их в газете "Голос Украины", то есть не позднее 3 июня.

При этом точную дату инаугурации определяет парламент отдельным постановлением.