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Рада определит дату инаугурации Зеленского после 14 мая 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Парламент Украины определит дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского на следующей пленарной неделе, которая начнется 14 мая, сообщила в пятницу первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
"Я убеждена, что в первую пленарную неделю, которая начнется 14 мая, будет принято постановление о дате инаугурации", — заявила Геращенко в эфире телеканал "Прямой".
ЦИК Украины 30 апреля официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Зеленского во втором туре поддержали 73,22% избирателей, его оппонента, действующего президента Петра Порошенко — 24,45%.
По законодательству, инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов Центризбиркомом и публикации их в газете "Голос Украины", то есть не позднее 3 июня.
При этом точную дату инаугурации определяет парламент отдельным постановлением.
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В мире , Украина , Ирина Геращенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Центризбирком России , Верховная Рада
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