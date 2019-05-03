Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая, заявили в МИД Украины

Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге. Об этом написала в Facebook замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.

"Отказ России участвовать в слушаниях не уменьшает легитимности дела об освобождении наших моряков и слушания состоятся как запланировано", — заявила она.

По мнению дипломата, моряков освободят, а Россия будет вынуждена исполнить решение суда, даже если станет заявлять, что делает это в качестве уступки новому президенту Украины.

Киев обратился в Международный трибунал по морскому праву в апреле. Украинские власти потребовали от России освободить задержанных моряков и выплатить компенсацию за арест военных кораблей.

Инцидент в Керченском проливе

В ноябре три корабля ВМС Украины нарушили морскую границу России и вошли во временно закрытую акваторию, после чего двинулись в сторону Керченского пролива. Корабли опасно маневрировали, пренебрегая требованиями российских пограничников.

Береговая охрана задержала корабли, на борту которых находились 22 украинских моряка и два сотрудника СБУ . Против них возбудили уголовное дело.