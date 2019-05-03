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Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая, заявили в МИД Украины 

РИА Новости + ещё 2 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге. Об этом написала в Facebook замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.
"Отказ России участвовать в слушаниях не уменьшает легитимности дела об освобождении наших моряков и слушания состоятся как запланировано", — заявила она.
По мнению дипломата, моряков освободят, а Россия будет вынуждена исполнить решение суда, даже если станет заявлять, что делает это в качестве уступки новому президенту Украины.
Киев обратился в Международный трибунал по морскому праву в апреле. Украинские власти потребовали от России освободить задержанных моряков и выплатить компенсацию за арест военных кораблей.

Инцидент в Керченском проливе

В ноябре три корабля ВМС Украины нарушили морскую границу России и вошли во временно закрытую акваторию, после чего двинулись в сторону Керченского пролива. Корабли опасно маневрировали, пренебрегая требованиями российских пограничников.
Береговая охрана задержала корабли, на борту которых находились 22 украинских моряка и два сотрудника СБУ. Против них возбудили уголовное дело.
Президент Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией Киева, предпринятой с целью поднять рейтинг Петра Порошенко в преддверии президентских выборов на Украине.
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Комментарии1
В мире , Конфликты , Украина , Петр Порошенко , Владимир Путин , МИД , СБУ
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