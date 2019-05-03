Россия выплатила 780 миллионов рублей компенсаций по решениям ЕСПЧ

"В 2018 году Минюст России выплатил по постановлениям и решениям Европейского суда по правам человека 780 миллионов рублей, в 2017 году — около 904 миллионов рублей", — говорится в сообщении ведомства.

В начале 2019 года ЕСПЧ обязал Москву выплатить 10 миллионов евро компенсации по межгосударственной жалобе по коллективному выдворению граждан Грузии из РФ от 2006 года. При этом изначально грузинская сторона заявляла требование о взыскании с РФ 70 миллионов 320 тысяч евро в качестве компенсации, но суд им в этом отказал.