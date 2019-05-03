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Россия выплатила 780 миллионов рублей компенсаций по решениям ЕСПЧ 

Р-Спорт + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Россия в 2018 году выплатила 780 миллионов рублей компенсации причиненного вреда по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), что на 124 миллиона меньше, чем годом ранее, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства юстиции РФ.
"В 2018 году Минюст России выплатил по постановлениям и решениям Европейского суда по правам человека 780 миллионов рублей, в 2017 году — около 904 миллионов рублей", — говорится в сообщении ведомства.
В начале 2019 года ЕСПЧ обязал Москву выплатить 10 миллионов евро компенсации по межгосударственной жалобе по коллективному выдворению граждан Грузии из РФ от 2006 года. При этом изначально грузинская сторона заявляла требование о взыскании с РФ 70 миллионов 320 тысяч евро в качестве компенсации, но суд им в этом отказал.
Пока непонятно, как будут осуществляться эти выплаты, порядок будет определен под контролем Комитета министров Совета Европы. Так как между двумя странами отсутствуют прямые дипломатические отношения, потребуются гарантии грузинской стороны о равномерном распределении средств, заявили ранее в министерстве юстиции России. При этом в ведомстве не исключают, что, когда порядок выплат будет согласован, Минюст может попросить увеличить бюджет, предусмотренный на такие выплаты.
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В мире , ЕСПЧ , Совет Европы , Минюст РФ , РИА Новости
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