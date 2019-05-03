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Советник Зеленского рассказал о первоочередной заботе президента после инагурации 

Аргументы Недели 1 час назад
Фото: РИА Новости
Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк рассказал, какая задача будет у лидера страны в приоритете после инагурации.
По словам Данилюка, в первую очередь Владимир Зеленский планирует возобновить встречи «нормандского формата», в которых принимают участие Россия, Украина, Германия и Франция, сообщает РИА Новости.
«Для нас тут важно не как можно скорее провести встречу, а наполнить ее смыслом. Это важный шаг, чего ожидали избиратели, чтобы мы понемногу находили решение проблемы войны на востоке нашей страны», — передал Данилюк.
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В мире , Украина , Александр Данилюк , Владимир Зеленский , РИА Новости
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