Советник Зеленского рассказал о первоочередной заботе президента после инагурации

По словам Данилюка, в первую очередь Владимир Зеленский планирует возобновить встречи «нормандского формата», в которых принимают участие Россия, Украина, Германия и Франция, сообщает РИА Новости.