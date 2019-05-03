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WP: ВМС США выработали новые правила сбора и анализа данных о наблюдении НЛО 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВМС США подготовили новые процедуры, регламентирующие сбор и анализ информации о случаях наблюдения военнослужащими неопознанных летающих объектов. Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post.
По ее свидетельству, выработанные правила, которые касаются, прежде всего, пилотов американских ВМС, разглашаться не будут. В штабе ВМС это решение обосновали стремлением сохранить в тайне сведения о тех или иных военных операциях США, в ходе которых могут происходить контакты с предполагаемыми НЛО. Отчеты о возможных "угрозах авиации" всегда рассматриваются как "привилегированная информация", отметил официальный представитель заместителя начальника штаба ВМС Джо Грэдишер.
"Более того, любой доклад, подготовленный по итогам такого рода расследований, будет по определению включать в себя секретную информацию о военных операциях, — подчеркнул Грэдишер. — Следовательно, предоставления информации широкой общественности [в данном случае] не ожидается".
В конце 2017 года стало известно, что в Пентагоне ранее действовала засекреченная программа сбора и анализа данных об "аномальных аэрокосмических угрозах". В 2007-2012 годах на нее было выделено $22 млн На первых порах за программу отвечало Разведывательное управление Министерства обороны США. Главным инициатором создания программы был Гэри Рид, являвшийся в то время лидером демократического большинства Сената Конгресса США.
Программой руководил кадровый сотрудник американской военной разведки Луис Элисондо, который в 2017 году подал в отставку. По его словам, основанием для такого шага было недостаточно серьезное отношение к его работе со стороны руководства Пентагона.
После того, как информация о существовании программы просочилась в печать, военное ведомство США обнародовало ряд видеозаписей, запечатлевших контакты американских военных летчиков с предполагаемыми НЛО. В аппарате Конгресса заявляли, что никаких сенсационных данных реализация программы не принесла.
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Комментарии
В мире , Армия , Войска , США , Пентагон , Конгресс США
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