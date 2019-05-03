Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Facebook и Instagram заблокировали аккаунты журналистов‐конспирологов 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Руководство Facebook и Instagram приняло решение о блокировке аккаунтов некоторых журналистов и общественников, которые выступали с поддержкой конспирологических теорий и имели связи с правыми силами и радикалами.
Одним из попавших под удар банхаммера стал журналист Алекс Джонс. Он заявлял, что американские власти организовали теракты 11 сентября 2001 года.
«Мы всегда блокируем лиц или организации, которые разжигают насилие и ненависть вне зависимости от их идеологии», — сообщил телеканалу CNN представитель Facebook.
Собеседник телеканала подчеркнул, что перед принятием решения о блокировке сотрудники Facebook скрупулезно изучают все факторы, которые могут повлиять на ограничение того или иного человека пользоваться соцсетью.
Джонса неоднократно обвиняли в распространении конспирологических теорий с помощью сайта InfoWars.
Он обвинял власти США в подготовке терактов 11 сентября. Также журналист высказывал мнение, что что массовый расстрел учащихся в американской школе Sandy Hook в 2012 году был сфабрикован, как и высадка американцев на Луну. Джонса обвиняли в разжигании ненависти к мигрантам.
Заблокированы также аккаунты британского комментатора Майло Яннопулоса и лидера радикальной организации «Нация Ислама» американца Луиса Фаррахана.
Сотрудники соцсети за первые три месяца 2019 года удалили 1,9 миллиона сообщений с пропагандой террористических группировок, а также 2,5 миллиона сообщений, направленных на разжигание ненависти.
Это первый случай за всю историю Facebook, когда компания отчиталась об удалении вредной информации.
360tv.ru: последние новости
Приговор лондонского суда Ассанжу раскритиковали в ООН Компенсации России по решениям ЕСПЧ составили 780 млн Суд освободил подозреваемую в убийстве брата Ким Чен Ына
Комментарии1
В мире , Интернет , Наука и техника , Технологии , Алекс Джонс , CNN
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Терпение лопнуло: приговор Бутиной разозлил Россию47
«Без войны никак?» Украину приготовили к худшему1
Это повторение ошибок: в Крыму ответили Зеленскому9
Украинский аналог «Бессмертного полка» вызвал гнев Москвы390
России готовят «сногсшибательные» санкции293
Видео
Украинский аналог «Бессмертного полка» вызвал гнев Москвы
Политика Статьи
Это повторение ошибок: в Крыму ответили Зеленскому
Политика Статьи
Российские паспорта для Донбасса: в ДНР выстроились очереди
В мире Статьи
Терпение лопнуло: приговор Бутиной разозлил Россию
Политика В мире
Мама финалиста «Голос. Дети» высказалась об Алсу
Шоу-бизнес
Лазарев прервал подготовку к «Евровидению»
Шоу-бизнес
«У кого кто глубже *****, у того и дорога»
Шоу-бизнес
Дочь Пескова пожаловалась на дискриминацию
Общество
России готовят «сногсшибательные» санкции
В мире Конфликты
Мощнейший циклон «Фани»: метеорологи дали прогноз
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение