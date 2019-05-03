Facebook и Instagram заблокировали аккаунты журналистов‐конспирологов

Руководство Facebook и Instagram приняло решение о блокировке аккаунтов некоторых журналистов и общественников, которые выступали с поддержкой конспирологических теорий и имели связи с правыми силами и радикалами.

Одним из попавших под удар банхаммера стал журналист Алекс Джонс . Он заявлял, что американские власти организовали теракты 11 сентября 2001 года.

«Мы всегда блокируем лиц или организации, которые разжигают насилие и ненависть вне зависимости от их идеологии», — сообщил телеканалу CNN представитель Facebook.

Собеседник телеканала подчеркнул, что перед принятием решения о блокировке сотрудники Facebook скрупулезно изучают все факторы, которые могут повлиять на ограничение того или иного человека пользоваться соцсетью.

Джонса неоднократно обвиняли в распространении конспирологических теорий с помощью сайта InfoWars.

Он обвинял власти США в подготовке терактов 11 сентября. Также журналист высказывал мнение, что что массовый расстрел учащихся в американской школе Sandy Hook в 2012 году был сфабрикован, как и высадка американцев на Луну. Джонса обвиняли в разжигании ненависти к мигрантам.

Заблокированы также аккаунты британского комментатора Майло Яннопулоса и лидера радикальной организации «Нация Ислама» американца Луиса Фаррахана.

Сотрудники соцсети за первые три месяца 2019 года удалили 1,9 миллиона сообщений с пропагандой террористических группировок, а также 2,5 миллиона сообщений, направленных на разжигание ненависти.

Это первый случай за всю историю Facebook, когда компания отчиталась об удалении вредной информации.