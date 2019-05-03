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В ДНР внесены изменения в процедуру оформления гражданства РФ 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Власти провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) внесли коррективы в процедуру оформления гражданства России жителями республики. Об этом в пятницу сообщили в министерстве внутренних дел ДНР.
"Для удобства граждан Донецкой народной республики в процедуру оформления документов для получения паспорта Российской Федерации были внесены изменения", — цитирует сообщение ведомства Донецкое агентство новостей.
В частности, изменения коснулись подачи копий паспорта ДНР, свидетельства о рождении, браке, расторжении брака, перемене фамилии, заполненные на русском либо украинском языке, паспорта гражданина Украины. Теперь копии этих документов можно подать в миграционную службу МВД ДНР без посещения нотариуса. Функция подтверждения законности копий документов возложена на должностное лицо миграционной службы.
24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям Донецкой и Луганской народных республик получить российское гражданство в упрощенном порядке. Отмечалось, что это решение принято в целях защиты прав и свобод человека и гражданина и исходя из общепризнанных принципов и норм международного права.
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Комментарии
В мире , Украина , Владимир Путин , МВД
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