Марш ветеранов АТО: Киев нашел ответ «Бессмертному полку»

Украины Глава МИД Павел Климкин предложил ответить на российскую акцию «Бессмертный полк» и устроить шествие с портретами украинцев-жертв сталинских репрессий, а также погибших в Донбассе и заключенных в российские тюрьмы. По его мнению, это будет «адекватный ответ».

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил дать «адекватный украинский ответ» на российскую памятную акцию «Бессмертный полк». Об этом он написал в своем фейсбуке, отвечая на пост одного из пользователей, передает ФАН.

«А может надо пройтись по городам Украины не с портретами погибших за страну, которой больше нет, а с портретами погибших за Украину на Донбассе, с портретами пропавших без вести там же и в Крыму, с портретами похищенных и спрятанных в тюрьмах РФ украинских граждан?»— написал пользователь Андрей Курков.

Он также заявил, что акция «Бессмертный полк» организовывается в Киеве, в парке Славы на деньги правительства Российской Федерации

Климкин в ответ на это заявил, что полностью поддерживает идею. «Разумная идея. Предлагаю выйти на улицы также с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий. Это будет адекватный ответ для полноты картины в людском и историческом измерениях», — заявил украинский министр.

Акция «Бессмертный полк», приуроченная к празднованию 74-летия Победы, пройдет 9 мая в более чем 110 странах и 500 городах и населенных пунктах по всему миру, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова

«Ожидается, что в этом году шествия за рубежом приобретут еще больший размах. По крайней мере, мы видим по тем обращениям, которые поступают в российские загранучреждения. Количество участников по сравнению с прошлым годом увеличится», — отметила она.

МИД РФ рассчитывает, что в акции в целом ряде государств будут участвовать не только соотечественники, но и дипломаты, представители загранучреждений, местные граждане, ветераны, а также представители антифашистских организаций, сказала Захарова.

По словам официального представителя ведомства, министерство делает все, чтобы власти стран, в которых пройдут эти торжественные церемонии, не препятствовали, а, наоборот, содействовали их проведению.

Для проведения «Бессмертного полка» в российской столице 9 мая перекроют ряд улиц, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«9 мая с 05.00 до окончания мероприятия будут полностью перекрыты 1-я Тверская-Ямская улица, Тверская улица, Моховая улица, Театральный проезд, улица Охотный ряд, Кремлевская набережная, Москворецкая набережная и Большой Москворецкий мост», — указали там.

Кроме того, в этот день с 08.00 и до окончания мероприятия движение будет остановлено на Ленинградском проспекте от Третьего транспортного кольца (ТТК) до 1-ой Тверской-Ямской улицы. Также будут перекрыты съезды с ТТК на Ленинградский проспект в сторону области и разворот на Ленинградский проспект в сторону области в районе пересечения с ТТК.

«Бессмертный полк» — ежегодная общественная акция-шествие, приуроченная к празднованию Дня Победы. Во время нее люди несут фотографии своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

История берет свое начало в 2007 году в Тюмени, где шествие проходило под названием «Парад победителей». С 2015 года акция официально является общероссийской.

Ранее НСН со ссылкой на ресурс Gigarama опубликовала гигапиксельную панораму с акции «Бессмертный полк» в Москве, прошедшей 9 мая 2018 года. В первых рядах колонны можно рассмотреть президента России Владимира Путина , премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и сербского лидера Александра Вучича. Добавим, акция-шествие «Бессмертный полк» в прошлом году собрала более 10,5 млн участников.

В России также существует онлайн-проект «Бессмертный барак», посвященный сохранению памяти о советском периоде репрессий, голода, депортаций народов, а также массовых расстрелах по спискам.

На Украине в 2017 и 2018 годах шествия «Бессмертного полка» сопровождались столкновениями с украинскими националистами, нападавшими на участников памятных акций.