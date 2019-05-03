Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что хочет встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном для переговоров. Об этом он сказал в интервью газете Sankei Shimbun.
Мы не можем сломать атмосферу взаимного недоверия между Японией и Северной Кореей, если я непосредственно не встречусь с господином Кимом. Я хотел бы встретиться с ним без предварительных условий и провести откровенный разговор, — приводит «Интерфакс» слова Абэ.
Абэ также выразил надежду на то, что Ким Чен Ын «может принять стратегическое и гибкое решение о том, что лучше для его нации».
Премьер-министр Японии также рассказал о своём визите в Вашингтон 26–27 апреля. Он сообщил, что с президентом США Дональдом Трампом обсуждал ситуацию на Корейском полуострове.
News.ru ранее писал о том, что Ким Чен Ын остался доволен своим визитом во Владивосток и встречей с президентом РФ Владимиром Путиным. Он пообещал в следующий свой приезд посетить ресторан «Моранбон», который был открыт его дедом Ким Ир Сеном.