Абэ хочет провести с Ким Чен Ыном «откровенный разговор»

Мы не можем сломать атмосферу взаимного недоверия между Японией и Северной Кореей, если я непосредственно не встречусь с господином Кимом. Я хотел бы встретиться с ним без предварительных условий и провести откровенный разговор, — приводит «Интерфакс» слова Абэ.

Абэ также выразил надежду на то, что Ким Чен Ын «может принять стратегическое и гибкое решение о том, что лучше для его нации».

Премьер-министр Японии также рассказал о своём визите в Вашингтон 26–27 апреля. Он сообщил, что с президентом США Дональдом Трампом обсуждал ситуацию на Корейском полуострове.