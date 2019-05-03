Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Абэ хочет провести с Ким Чен Ыном «откровенный разговор» 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что хочет встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном для переговоров. Об этом он сказал в интервью газете Sankei Shimbun.
Мы не можем сломать атмосферу взаимного недоверия между Японией и Северной Кореей, если я непосредственно не встречусь с господином Кимом. Я хотел бы встретиться с ним без предварительных условий и провести откровенный разговор, — приводит «Интерфакс» слова Абэ.
Абэ также выразил надежду на то, что Ким Чен Ын «может принять стратегическое и гибкое решение о том, что лучше для его нации».
Премьер-министр Японии также рассказал о своём визите в Вашингтон 26–27 апреля. Он сообщил, что с президентом США Дональдом Трампом обсуждал ситуацию на Корейском полуострове.
News.ru ранее писал о том, что Ким Чен Ын остался доволен своим визитом во Владивосток и встречей с президентом РФ Владимиром Путиным. Он пообещал в следующий свой приезд посетить ресторан «Моранбон», который был открыт его дедом Ким Ир Сеном.
News.ru: последние новости
Россию обвинили в подготовке военного обострения в Донбассе Послы ЕС в Брюсселе выслушали представителей Зеленского Граждан Украины предупредили о новом способе увеличения армии
Комментарии
В мире , Синдзо Абэ , Чен Ким , Дональд Трамп , Владимир Путин , Интерфакс , КНДР , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Кто первый уступит»: США угрожают Турции из-за России1
В Крыму ответили Зеленскому127
Киев нашел альтернативу «Бессмертному полку»557
Украина определила готовность РФ к «военному обострению»494
Россия помогла? Зеленский о премьере его шоу на НТВ27
Видео
Ребенка унесло ветром: ЧП в Крыму
Происшествия
В Правительстве высказались о родстве Медведевой с руководством «Мираторга»
Политика
В Крыму ответили Зеленскому
Политика
Зеленский начинает с повторения ошибок Порошенко
Украина В мире
«Ошиблись украинцы»: Соловьев о Зеленском
Общество
Муж Собчак проводит время с известной певицей
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган отдыхают вместе после развода
Шоу-бизнес
РФ анонсировала ответ на действия США против Венесуэлы
Политика
Превратит в мусор. В КНР оценили возможности Су-57
Армия Войска
Глава NASA призвал землян готовиться к атаке астероидов
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение