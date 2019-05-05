В Вашингтоне прошла акция «Бессмертный полк»

Несколько сот человек прошли в субботу по центру Вашингтона в рамках акции "Бессмертного полка" в память о своих родных, принимавших участие в сражениях Великой Отечественной войны и работавших в тылу.

Акция в американской столице состоялась уже в пятый раз. По словам организатора акции Екатерины Хилл, заявка была подана на участие 700 человек — именно столько пришло в прошлом году.

По сложившейся традиции люди собрались у Белого дома, откуда затем прошли маршем до мемориала Второй мировой войны с фотографиями своих родных. Многие были одеты в футболки и куртки с символикой "Бессмертного полка", а некоторые дети — в военную форму времен войны.

Свидетели и наследники Победы

У мемориала собравшиеся исполняли песни военных лет и песни из известных советских кинофильмов о войне: "Катюшу", "Смуглянку", "Нам нужна одна победа" и другие.

Там же перед участниками акции выступили несколько ветеранов войны, которые проживают в США . По словам Екатерины Хилл, организаторы, учитывая состояние здоровья ветеранов, предложили им не участвовать в марше, а прийти прямо к мемориалу. С каждым годом живых свидетелей той страшной войны и той великой победы становится все меньше — в этом раз их было всего четверо.

Среди тех, кого не досчитался "Бессмертный полк" в Вашингтоне, в этом году — участник штурма Кенигсберга в 1945 году Леонид Евдокимов. Большую фотографию ветерана держит в руках его внучка.

"Дедушка умер в январе, ему было 92 года. Он так хотел сюда прийти… Теперь это буду делать я", — говорит женщина со слезами на глазах.

Житель Мэриленда Роберт Митрочак приходит на акцию уже третий год подряд и пусть и с акцентом, но по-русски может произнести "Бессмертный полк". В этот раз он распечатал фотографию своего отца и с гордостью рассказывает о том, что тот в 1943-45 годах успел побывать почти на всех фронтах, в том числе в советском Мурманске, куда доставлял помощь по "ленд-лизу".

"Это ответственность моего поколения — прийти сюда и почтить его память и память всех тех, кто служил тогда вместе с нашими союзниками — русскими солдатами", — говорит Митрочак.

Житель Вашингтона по имени Александр пришел на "Бессмертный полк" со своим 10-летним сыном. Мальчик одет в полевую форму времен войны. Говорит, что хочет стать "как герои войны". Его отец настроен на то, чтобы войны не было вообще.

"В каждой семье было горе. Мы приходим сюда, чтобы люди помнили, как это ужасно — война… Мы должны что-то делать для мира, особенно сейчас, когда все очень как-то друг к другу нетерпимо относятся", — поясняет Александр.

Вашингтон и не только

Среди участников акции были сотрудники российского посольства в Вашингтоне, в том числе посол Анатолий Антонов , который уже во второй раз прошел в составе "Бессмертного полка"

"Я нахожусь под большим впечатлением от сегодняшнего события. По различным оценкам американцев, которые примкнули к нашему шествию, насчитывается около тысячи человек. Это серьезное увеличение числа друзей, молодых людей, ветеранов, которые приняли участие в этом очень торжественном мероприятии. Мы было очень приятно узнать, что наши соотечественники смогли организовать такие шествия в 23 городах", — говорит российский дипломат.

"Конечно, это здорово, потому что, к сожалению, к памяти мы относимся не столь бережно. Нам еще предстоит сделать очень многое, чтобы люди помнили и знали, что такое Великая Отечественная война", — подчеркивает Антонов.

Помощь полиции

Порядок в ходе мероприятия обеспечивали сотрудники полиции Вашингтона. Несколько патрульных машин и полицейские на мотоциклах с включенными проблесковыми маяками сопровождали колонну "Бессмертного полка", которая двигалась по проезжей части.

Никаких инцидентов во время мероприятия зафиксировано не было. Вопросы к участникам акции возникли только у полицейского, который дежурил у мемориала Второй мировой войны. Он заявил, что транспарантов на территории мемориала быть не должно — за них он принял таблички с фотографиями и именами ветеранов. Организаторы акции показали все разрешительные документы и объяснили, что акция "Бессмертный полк" не имеет никакого отношения к политике. Полицейского такой ответ устроил.