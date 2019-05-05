В США стартовала акция «Бессмертный полк»

Акция "Бессмертный полк" стартовала в США , она продлится еще несколько дней. Памятные шествия, приуроченные ко Дню Победы в Великой Отечественной (ВОВ) и Второй мировой войнах, пройдут в ближайшие дни в 25 американских городах. Жители более десяти из них приняли участие в марше "Бессмертный полк" в субботу, 4 мая, однако не обошлось без провокаций.

Сан-Франциско (штат Калифорния) акция проходит пятый год подряд, и, как рассказала корреспонденту ТАСС ее координатор Вера Скорцескул, иногда подвергается нападкам провокаторов. "Но в этом году они очень сильно испортили нам праздник, — с сожалением признала она. — В завершении шествия, когда начался концерт, к одному из наших ветеранов, бывшему военнослужащему Советской Армии, подошли двое людей и начали оскорблять его, обижать, угрожать, а в довершение ко всему пнули женщину, выступившую в защиту этого пожилого человека. Они также вызвали полицию и требовали прекратить праздник, испортив многим настроение".

"Акция согласована со всеми властями, мы заранее предупреждаем о возможных провокациях, хотя наше мероприятие очень мирное и связано лишь с памятью воевавших в Великой Отечественной войне, чьи потомки проживают у нас в городе и поблизости", — подчеркнула Вера Скорцескул.

По ее данным, в рядах "Бессмертного полка" в Сан-Франциско в этом году прошли почти 400 человек. Кроме того, в честь Дня Победы в городе был организован также и автопробег.

Возможность чувствовать дыхание родины

Самое многочисленное шествие, по традиции, состоялось в Нью-Йорке . По набережной реки Гудзон на Манхэттене до Бэттери-парка напротив Статуи Свободы с портретами своих дедов и прадедов, служивших на фронтах войны, прошли свыше 2 тыс. человек. В завершение шествия к ним присоединились ветераны ВОВ, которые принимали поздравления, цветы и благодарили участников акции за память о войне и ее героях.

"Победа далась очень большими жертвами, и я тронут, что вы можете чувствовать дыхание нашей страны, родины, в которой многие положили свои жизни во имя благополучия наших с вами жизней", — обратился к молодежи ветеран ВОВ Борис Фельдман.

"Я с гордостью смотрю в ваши глаза, — продолжил другой ветеран, 98-летний Николай Зайцев , — что вы благодарные, что чтите память тех, кто завоевал свободу ради мира во всем мире". "Многочисленные фальсификаторы пытаются уменьшить роль Советского Союза в Победе, о ней молчат американские школы и вузы, и многие американцы не знают, что это была за война, — с сожалением признал ветеран. — Я понимаю, что на чужбине быть такими сплоченными, как вы, — это большая победа каждого из вас. Я горжусь, что принял участие в акции "Бессмертный полк", горжусь, что в умах соотечественников живет память о великой Победе и тех, кого с нами давно нет, и я призываю помнить о них вечно — о людях, погибших на войне, создавших условия нынешней мирной жизни. "

Акция, по традиции, завершилась минутой молчания в память погибших на фронтах ВОВ и песней "Журавли", под которую в небо над Манхэттеном были выпущены десятки белых шаров, символизирующих не вернувшихся с поля боя солдат.

Несколько городов США приняли участие в акции впервые. Среди них — Цинциннати (штат Огайо), шествие в котором организовали прихожане русской православной церкви святого Георгия.

"В марше прошли около ста человек, в том числе один ветеран, так как остальные уже совсем старенькие и неважно себя чувствуют, — рассказала корр. ТАСС координатор акции Мария Сушанская. — Все было интересно и душевно: парад, полевая кухня, слезы на глазах и пожилых, и молодых людей. Старики благодарили, говорили, что им это мероприятие очень важно".

В память и с именем прадеда

Впервые "Бессмертный полк" прошел и в Чарльстоне (штат Южная Каролина). Несмотря на то, что в шествии приняло участие всего несколько десятков человек, среди них были два ветерана ВОВ. В столичном Вашингтоне на марш вышло около тысячи человек. Шествие прошло также в Денвере (штат Колорадо) и Майами (Флорида).

"Мой прадед Матвей Иванович Бобылев ушел на фронт добровольцем и погиб в первые дни войны, — рассказала корр. ТАСС координатор акции в Майами Алина Кириенко. — В нашей семье даже не сохранилось его фотографий, а его дочь — моя бабушка — не помнит, как он выглядел. Вот в память о прадеде, которая живет в моем сердце, с его именем и в честь своей бабушки я вместе со всеми соотечественниками также шла сегодня в строю "Бессмертного полка". Эта акция необходима всем нам, чтобы память о героях войны жила и передавалась следующим поколениям".

В воскресенье, 5 мая, торжественный марш пройдет по улицам Чикаго (штат Иллинойс), Лос-Анджелеса (Калифорния), Анкориджа (Аляска), Сиэтла (Вашингтон), Олбани (Нью-Йорк) и других городов. В Канзас-сити (Миссури) и Хьюстоне (Техас) "Бессмертный полк" состоится 9 мая, а в Сан-Диего (Калифорния) — 12 мая. Различие в датах проведения акции в американских городах связано с тем, что в США 9 мая не является официальным выходным днем.

В первый раз акция "Бессмертный полк" состоялась в США в 2015 году по инициативе общества "Русская молодежь Америки". Тогда она была организована всего в трех городах — Нью-Йорке, Сан-Франциско (штат Калифорния) и Атланте (Джорджия), — собрав в общей сложности несколько сот человек. В прошлом году число участников акции в США превысило 8 тысяч.