«Бессмертный полк» пройдет по Оттаве и Торонто

Международная акция "Бессмертный полк" состоится в субботу в канадских городах Оттава Торонто . Об этом корр. ТАСС сообщили организаторы шествий, которые представляют различные объединения российских соотечественников, проживающих в Канаде

В Торонто акция начнется в 13:00 по местному времени (20:00 мск). "В этом году мы пройдем "Бессмертным полком" по уже ставшему традиционным маршруту — нескольким популярным центральным улицам — и завершим его около Мемориала погибшим воинам 1939 — 1945 гг. в районе старого Сити-холла, где состоится церемония возложения цветов, минута молчания, а также митинг-концерт памяти", — сообщил корреспонденту ТАСС организатор мероприятия, руководитель общественной группы российских соотечественников "Русская Канада" Леон Мицнер. По его словам, впереди колонны в открытых автомобилях проедут ветераны Великой Отечественной войны. "Всего в акции примут участие 10 ветеранов", — уточнил собеседник агентства.

По словам Мицнера, организаторы шествия направили приглашения представителям албанской, болгарской, венгерской, греческой, еврейской, египетской, иранской, итальянской, немецкой, нидерландской, сербской, сирийской, словацкой и чешской диаспор. "Также к нам придут выходцы из всех стран бывшего Советского Союза. Мы рассчитываем, что в акции могут принять участие до 10 тыс. человек", — сообщил руководитель группы "Русская Канада". Он добавил, что еще за месяц до шествия активисты русскоязычной общины Торонто начали распространять в городе листовки на английском и русском языках, рекламирующие "Бессмертный полк".

Шествие в столице

В Оттаве акция "Бессмертный полк" начнется в 16:00 по местному времени (23:00 мск). "В этом году мы в третий раз будем проводить шествие, — сообщила корр. ТАСС член правления Координационного совета организаций российских соотечественников Канады и один из организаторов шествия Наталья Тарышкина. — Колонна пройдет по новому маршруту: мимо зданий парламентского комплекса к Национальному военному мемориалу и Могиле Неизвестного Солдата, которые расположены недалеко от зданий парламента в самом центре города". В предыдущие годы "Бессмертный полк" проводился около Музея войны, который также находится в центре Оттавы. "В прошлом году на нашу акцию пришли провокаторы, поэтому в этот раз нас будет сопровождать полиция", — добавила организатор.

Тарышкина не стала давать оценку примерному числу участников "Бессмертного полка". "Прогнозировать численность не буду, но мы надеемся, что в этом году их будет больше", — сказала она. В 2018 году в акции приняли участие около 250 человек, в том числе и посол РФ в Канаде Александр Дарчиев.

По словам собеседника агентства, 4 мая в Оттаве также запланирован автопробег, посвященный Великой Победе, а 5 мая состоится праздничный обед в честь ветеранов Великой Отечественной войны, которые проживают в канадской столице и ее пригородах.

Об акции

"Бессмертный полк" — общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". С 2015 года акция официально стала общероссийской, в тот же год она впервые прошла в канадских городах Монреале и Торонто.

9 мая шествие "Бессмертного полка" запланировано в Монреале.