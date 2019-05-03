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Юрист Белого дома раскритиковал доклад Мюллера 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
Эммет Флад заявил, что документ не соответствует требованиям законодательства.
Он направил обращение на имя генпрокурора Уильяма Барра, в котором подчеркнул, что надзорный орган не может самостоятельно говорить о виновности или невиновности обвиняемых.
«В американской системе правосудия есть презумпция невиновности», — напомнил юрист, отметив, что прокуроры могут только проводить расследование и по итогам обращаться в суд.
По мнению Флада, Роберт Мюллер предоставил генпрокурору сырые доказательства «в сочетании с его собственными безрезультатными наблюдениями по поводу спорной важности собранного материала».
Спецпрокурор Мюллер два года работал с материалами по предполагаемому вмешательству России в американские выборы. Доказательств этому он не нашёл.
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