Юрист Белого дома раскритиковал доклад Мюллера

Эммет Флад заявил, что документ не соответствует требованиям законодательства.

Он направил обращение на имя генпрокурора Уильяма Барра, в котором подчеркнул, что надзорный орган не может самостоятельно говорить о виновности или невиновности обвиняемых.

«В американской системе правосудия есть презумпция невиновности», — напомнил юрист, отметив, что прокуроры могут только проводить расследование и по итогам обращаться в суд.

По мнению Флада, Роберт Мюллер предоставил генпрокурору сырые доказательства «в сочетании с его собственными безрезультатными наблюдениями по поводу спорной важности собранного материала».

Спецпрокурор Мюллер два года работал с материалами по предполагаемому вмешательству России в американские выборы. Доказательств этому он не нашёл.