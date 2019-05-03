СМИ: в Колизее появится вооруженная охрана из-за участившихся случаев вандализма

30 вооруженных охранников частных компаний будут ежедневно нести службу на территории Колизея. Как сообщила в пятницу газета Il Messaggero, усиление охраны понадобилось после участившихся случаев вандализма.

Так, только за последнюю неделю было зафиксировано три случая "нанесения ущерба объекту культурного наследия". Последним был задержан 29-летний венгерский турист, который пластиковой картой нанес на стене античного цирка первую букву своего имени — "Т". Нарушитель был доставлен в полицейский участок, однако потом был отпущен. По этому эпизоду еще должно быть вынесено судебное решение.

Всего в Колизее ежедневно дежурят до 50 смотрителей. Поскольку предупреждающих надписей о правилах поведения в музее оказалось недостаточно, с 1 мая дирекция археологического парка Колизея начала транслировать аудиообращение к туристам. В нем указывается, что царапать стены Колизея запрещено.

Многих туристов смущает тот факт, что в некоторых местах стены памятника и без того достаточно исписаны. Однако, как объясняют археологи, возраст этих надписей исчисляется веками. Некоторые из них были нанесены еще во времена Древнего Рима зрителями гладиаторских боев. Другие появились в Средневековье, когда под арками Колизея был разбит рынок. Все эти надписи сейчас служат источником исторических знаний.

Амфитеатр Флавиев начали возводить по приказу императора Веспасиана Флавия в 72 году н. э. В 80 году н. э. прошли первые грандиозные гладиаторские игры, которые продолжали устраивать вплоть до начала V века. В 2018 году Колизей посетили почти 7,5 млн человек.