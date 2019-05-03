Москалькова назвала ситуацию с Вышинским беспрецедентной

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает ситуацию с содержанием под стражей руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского беспрецедентной с точки зрения международного права.

"Данная ситуация беспрецедентна с точки зрения международного права", — заявила РИА Новости Москалькова, добавив, что она очень надеется на то, что очередной суд, связанный с пересмотром содержания Вышинского под стражей, "будет справедливым, и в новом формате правозащитная тематика, надеемся, найдет адекватное понимание восприятия".

По словам Москальковой, Вышинский продолжает находиться под стражей по абсурдному обвинению в измене родине, разжигании национальной розни, а фактически — за выполнение своей профессиональной работы.

"Я была на суде Вышинского, когда рассматривался вопрос об обжаловании его задержания, которое было совершено с нарушением не только прав уголовно-процессуального законодательства Украины, но вообще не вписывалось в понятие законности и справедливости. И суд, надо сказать, удовлетворил все ходатайства защиты о рассмотрении этого вопроса большой коллегией верховного суда. Но до сих пор мы не знаем окончательных результатов", — уточнила Москалькова.

Кроме того, омбудсмен напомнила, что в прошлом году на Украину не пустили тележурналиста Евгения Примакова и многих других российских журналистов вплоть до выдворения их за выполнение ими своей работы.

"Очень важно, чтобы в профессиональный праздник (3 мая — всемирный день защиты прессы — ред.) еще раз сказали "нет" нарушениям прав журналистов", — заключила Москалькова.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.