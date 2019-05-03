Россия помогла? Зеленский о премьере его шоу на НТВ

Избранный президент Украины Владимир Зеленский ответил на решение телеканала НТВ запустить шоу с его участием, записанное в 2011 году. Политик заявил, что подобные передачи сделали его известным и помогли получить большое количество голосов на выборах.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал анонс телеканала НТВ о премьере снятого в 2011 году шоу «Магия» с его участием. По словам политика, подобные передачи поспособствовали его популярности.

«Относительно шоу, которое анонсировал российский федеральный канал, хочу напомнить, что именно участие в телешоу сделало меня популярным на Украине и в конце концов помогло стать избранным президентом Украины», — написал он в фейсбуке.

Зеленский отметил, что на фоне современных проектов передача 2011 года будет смотреться странно. Предвосхищая возможные вопросы о связях с Россией , он заявил, что не имеет амбиций для политической карьеры в этой стране.

«Радует, что российские политики освоили новый для себя жанр — общение со мной в публичном пространстве», — отметил Зеленский.

Также он прокомментировал недавние слова российского президента Владимира Путина о схожести двух государств.

«Долго думал о «много общего» между Украиной и Россией. Реальность такова, что сегодня из «общего» у нас осталось только одно — это государственная граница. 2295 километров и 400 метров «общего», — отрезал политик.

В апреле телеканал НТВ объявил о выходе шоу «Магия», ведущими которого были известная актриса Татьяна Лазарева и теперь уже избранный президент Украины Владимир Зеленский. Съемки передачи, премьера которой состоится 3 мая, прошли в 2011 году.

«Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах. В эфире НТВ — новое шоу «Магия» и его ведущий — всенародно признанный президент Незалежной Владимир Зеленский!» — говорится в сообщении телеканала.

Изначально программа была записана для телеканала «Россия 1», но в эфир так и не вышла, передает ТАСС.

«Это шоу 2012 года производства «ВайТ Медиа». Ранее на российском телевидении не выходило», — поделился собеседник агентства.

В синопсисе сообщается, что в программе участвовали звезды российского шоу-бизнеса, осваивающие фокусы под руководством известных иллюзионистов.

Ранее спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков поделился своими мыслями о показе советских фильмов на украинском телевидении, передает «112 Украина».

«Мы все выросли на этих фильмах. И было бы комфортнее, если бы мы могли их смотреть. Я говорю о старых советских фильмах, на которых в том числе вырос я», — выразил личное мнение Разумков.

По его словам, в эту категорию не входят картины, «рассказывающие про доблесть российской армии, особенно если она воюет на востоке». Также спикер подчеркнул, что некоторым российским артистам запретили въезд на Украину согласно действующему законодательству. О том, планирует ли Зеленский вносить какие-либо изменения в это решение, политтехнолог не сообщил.

«Если будут инициированы изменения в него, тогда будет изменена ситуация», — пояснил Разумов.

В середине апреля Зеленский в интервью украинским СМИ прокомментировал запрет на въезд на Украину для российских артистов и попросил соотечественников быть более избирательными в этом вопросе.

«Смотрите, их же тоже надо сначала делить. Я понимаю, почему сначала запретили. Потому что была информационная война, очень сложная, однозначно. Была информационная война. И некоторые российские артисты превратились из артистов — взять того же Михаила Пореченкова и Ивана Охлобыстина — в политиков. Мало того, поехали на Донбасс, стреляли по нашим пацанам. Это катастрофа», — заявил избранный президент.

Зеленский также отметил, что в настоящее время идет «совершенно другой этап информационной войны», в котором требуется избирательный подход к вопросу запрета на въезд россиян в страну. Так, он разделил артистов на тех, у кого позиция аналогична Охлобыстину и Пореченкову, и тех, у кого другая точка зрения.