В ЛНР сообщили, что Киев сократит подачу воды в республику

Киев из-за аварии сократит подачу воды с подконтрольной украинским силовикам Петровской насосной станции в восемь населенных пунктов самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.

Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция (ЗФС) — единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды ЛНР получает автономно от Киева.

"Третьего мая с 08.00 до 16.00 (совпадает с московским) будет аварийно остановлена Петровская насосная станция 2-го подъема. Порыв на территории Украины", — сообщили в МЧС.

По данным ведомства, в восемь населенных пунктов Славяносербского района республики вода будет подаваться с ограничением в 60 процентов от плановых объемов.