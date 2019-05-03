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В ЛНР сообщили, что Киев сократит подачу воды в республику 

РИА Новости + ещё 2 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Киев из-за аварии сократит подачу воды с подконтрольной украинским силовикам Петровской насосной станции в восемь населенных пунктов самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.
Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция (ЗФС) — единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды ЛНР получает автономно от Киева.
"Третьего мая с 08.00 до 16.00 (совпадает с московским) будет аварийно остановлена Петровская насосная станция 2-го подъема. Порыв на территории Украины", — сообщили в МЧС.
По данным ведомства, в восемь населенных пунктов Славяносербского района республики вода будет подаваться с ограничением в 60 процентов от плановых объемов.
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В мире , Конфликты , Украина , РИА Новости
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