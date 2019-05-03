Амнистия в честь коронации монарха объявлена в Таиланде

Массовая амнистия, которая коснётся тысяч заключённых, объявлена в Таиланде по случаю коронации Рамы Х.

Указ об амнистии подписан королём, а также премьер-министром генералом Праютом Чан-Оча. Документ опубликован в государственном официальном издании Roya Government Gazette и вступил в силу, сообщает РИА Новости.

Амнистия коснётся нескольких категорий заключённых. Это старики, тяжелобольные, а также те, кто осуждён впервые за нетяжкие преступления и отбыл более двух третей срока.

Некоторым заключённым заменят пожизненное лишение свободы на длительный — порядка 25-30 лет — срок.

Амнистия, в основном, коснётся тех, кто был приговорён к тюремному заключению за незаконный оборот наркотиков. Эта категория составляет более половины от общего числа обитателей таиландских узилищ.

Кроме того, на свободу выйдут руководители общественно-политического движения «желторубашечников», которые сели в 2008 году за захват Дома правительства.

Ежегодно в Таиланде объявляются амнистии в день рождения короля и королевы-матери. Также это бывает связано с какими-то важными событиями вроде восшествия на престол или коронации монарха.

Нынешний король Рама Х , полное имя которого Маха Ватчиралонгкон Бодинтхаратхеппхаяварангкун, встал во главе государства в 2016 году после смерти своего отца, короля Пхумипхона Адулъяедета. Официальная церемония коронации состоится 4 мая.

Как ранее писал News.ru, тайский король, 66-летний Маха Вачиралонгкорн (Рама Х), сообщил, что женился на генерале Сутхиде Таджей, которая занимала должность главы его личной охраны.