Гуайдо позвал сторонников митинговать у воинских частей

Венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо обратился к своим сторонникам в твиттере и призвал их провести в субботу, 4 мая, мирные собрания у воинских частей.

По его словам, данные собрания помогут привлечь военных "к защите конституции".

Также Гуайдо написал, что в воскресенье, 5 мая, пройдет поминальная служба по погибшим в массовых протестах, прошедших 30 мая.

Помимо этого Гуайдо призвал венесуэльцев провести забастовку в один из дней следующей недели.

Ранее сообщалось, что Белый дом ищет способы финансирования оппозиции Венесуэлы.