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Гуайдо позвал сторонников митинговать у воинских частей 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо обратился к своим сторонникам в твиттере и призвал их провести в субботу, 4 мая, мирные собрания у воинских частей.
По его словам, данные собрания помогут привлечь военных "к защите конституции".
Также Гуайдо написал, что в воскресенье, 5 мая, пройдет поминальная служба по погибшим в массовых протестах, прошедших 30 мая.
Помимо этого Гуайдо призвал венесуэльцев провести забастовку в один из дней следующей недели.
Ранее сообщалось, что Белый дом ищет способы финансирования оппозиции Венесуэлы.
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