На Украине оценили готовность России к «военному обострению»

Россия готова к "военному обострению" в Донбассе, заявил заместитель министра "по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Георгий Тука в интервью изданию "Сегодня".

"Если оценить количество войск Российской Федерации, сосредоточенных на границе Украины, то предполагать готовность к военному обострению можно. Может такое произойти или нет? Да, вероятность такого сценария допустима, но он не будет происходить одномоментно. Такой сценарий, по моей точке зрения, требует определенной информационной подготовки", — сказал он.

По мнению чиновника, "информационная подготовка" может происходить во время проведения избирательной кампании в Верховную Раду и после.

Тука также выразил мнение, что в преддверии 9 мая "обострений" не ожидается, однако Россия будет распространять "бредни".

"Если брать военную компоненту, то я не ожидаю какого-либо обострения. Будет исключительно информационная кампания: о "едином народе" и прочие бредни, но реального обострения на линии разграничения, я думаю, не будет", — заключил он.

Внутриукраинский конфликт в Донбассе продолжается более пяти лет. Киев неоднократно обвинял Россию в "агрессии" на юго-востоке страны, однако так и не предъявил никаких доказательств своих заявлений. Москва, в свою очередь, категорически отвергает обвинения Киева и заявляет о заинтересованности в урегулировании ситуации на Украине.