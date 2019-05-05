Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гуайдо объяснил провал попытки свергнуть Мадуро 

Газета.Ru + ещё 15 1 час назад
Фото: Reuters
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу. Об этом он заявил в интервью The Washington Post.
По его словам, причиной провала стала недостаточная поддержка со стороны военных Венесуэлы. Кроме того, Гуайдо допустил, что если бы от США поступило предложение о военной помощи, он бы принял его.
Гуайдо заявил, что он ожидал добровольной отставки Мадуро на фоне перехода венесуэльских военных на сторону оппозиции. Он признал, что его призыв к военным перейти на сторону оппозиции не нашел отклика у основной части вооруженных сил Венесуэлы, из-за чего лояльные Мадуро силы смогли подавить уличные протесты.
"Возможно, потому что нам нужно больше поддержки солдат, чтобы поддержать его (переворот. "Газета.Ru"), чтобы поддержать конституцию. Я думаю, что переменные на данный момент очевидны", — сказал Гуайдо.
Ранее The Wall Street Journal писала, что планы оппозиции по свержению главы Венесуэлы сорвались в последний момент.
23 января 2019 года лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.
30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о начале финальной фазы операции "Свобода" и сообщил о переходе на сторону протестующих военных страны. Таким образом, оппозиция заявила о "конце узурпации" власти в Венесуэле.
Газета.Ru: последние новости
Помпео убеждает народ Венесуэлы в поддержке США О чем депутаты говорили с Зеленским, рассказали в Раде Возможна ли дружба России и США, рассказал Трамп
Комментарии
В мире , Конфликты , Латинская Америка , Политика , США , Николас Мадуро , Газета.Ru , Washington Post , Wall Street Journal , Венесуэла
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В осажденном Триполи захотели сотрудничать с Москвой92
Зверев помог Безруковой выжить в коммуналке1
Израиль разбомбил офис информагентства Турции47
Мадонна заявила о борьбе с эйджизмом4
Мэр Сызрани в храме отгородился от простых прихожан
Видео
Полный запрет для россиян. В США предложили новые санкции
В мире Политика
Назван подозреваемый в массовом убийстве на Урале
Происшествия
Массовое убийство на Урале: найден живой ребенок
Происшествия
Массовая резня потрясла Челябинскую область
Происшествия Криминал
«Вассал Запада»: в Думе ответили Киеву
Политика Статьи
«Взрывоопасная конфронтация»: новое место битвы Трампа с Россией
США В мире
Накрутка голосов: известный блогер обрушилась на Алсу
Шоу-бизнес
Усилили охрану: украинцы массово рванули в Крым
Общество
Материлась и требовала высадить: Собчак обвинили в дебоше
Шоу-бизнес
Появилось видео с упавшим в реку Boeing 737
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение