Киев выследит новых россиян из Донбасса

Украина сможет установить жителей Донбасса, которые получат российский паспорт. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил заместитель министра по временно оккупированным территориям страны Юрий Грымчак.

По его словам, у Киева нет специальных технических средств для этого. Грымчак пояснил, что эти данные частично доступны в России , поэтому их можно достаточно легко получить. Он заверил, что Украина будет иметь полный список тех, кому предоставят гражданство России.

1 мая Грымчак заявил, что жителей Донбасса, которые получат гражданство России, необходимо лишать украинских паспортов. По его мнению, решение российской стороны упростить выдачу паспортов жителям Донбасса нацелено на «дестабилизацию ситуации и легализацию действий боевиков».

Президент России Владимир Путин 1 мая ввел упрощенный порядок получения российского гражданства для некоторых категорий граждан Украины, а 24 апреля упростил процесс получения гражданства России лицам, которые проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Украины. Территории ОРДЛО фактически контролируются представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.