В НАТО сменится главнокомандующий силами в Европе

Бельгии состоится церемония передачи полномочий новому Верховному главнокомандующему сил НАТО генералу США Тоду Уолтерсу, который сменит на этом посту Кёртиса Скапарротти.

Об этом заявили в центральном штабе объединённых вооружённых сил НАТО в Европе.

«Генерал ВВС США Тод Уолтерс примет командование у генерала армии США Кёртиса Скапарротти», — говорится в сообщении пресс-службы.