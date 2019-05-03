В Бельгии состоится церемония передачи полномочий новому Верховному главнокомандующему сил НАТО генералу США Тоду Уолтерсу, который сменит на этом посту Кёртиса Скапарротти.
Об этом заявили в центральном штабе объединённых вооружённых сил НАТО в Европе.
«Генерал ВВС США Тод Уолтерс примет командование у генерала армии США Кёртиса Скапарротти», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов обсудил с Кёртисом Скапарротти сотрудничество Москвы и Североатлантического альянса в военной сфере.