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В НАТО сменится главнокомандующий силами в Европе 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
В Бельгии состоится церемония передачи полномочий новому Верховному главнокомандующему сил НАТО генералу США Тоду Уолтерсу, который сменит на этом посту Кёртиса Скапарротти.
Об этом заявили в центральном штабе объединённых вооружённых сил НАТО в Европе.
«Генерал ВВС США Тод Уолтерс примет командование у генерала армии США Кёртиса Скапарротти», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов обсудил с Кёртисом Скапарротти сотрудничество Москвы и Североатлантического альянса в военной сфере.
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