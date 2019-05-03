Коломойский: если экс-глава ЦБ Украины не вернется из Лондона, мы ее привезем

Так в интервью он прокомментировал цитату "В интересные времена живем — Коломойский еще не прилетает в Украину, а Гонтарева уже не прилетает в Украину".

"Если она не прилетает, ничего страшного, мы ее привезем, если нужно будет", — сказал Коломойский.

Он добавил, что доставка Гонтаревой состоится в "частном порядке", не уточнив, что он имеет в виду.

Ранее Коломойского спросили о возвращении "Приватбанка".