Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Коломойский: если экс-глава ЦБ Украины не вернется из Лондона, мы ее привезем 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: ТАСС
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что если экс-председатель НБУ Валерия Гонтарева не захочет ехать на Украину, то он сможет доставить ее в страну. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Bihus.info.
Так в интервью он прокомментировал цитату "В интересные времена живем — Коломойский еще не прилетает в Украину, а Гонтарева уже не прилетает в Украину".
"Если она не прилетает, ничего страшного, мы ее привезем, если нужно будет", — сказал Коломойский.
Он добавил, что доставка Гонтаревой состоится в "частном порядке", не уточнив, что он имеет в виду.
Ранее Коломойского спросили о возвращении "Приватбанка".
Газета.Ru: последние новости
Опубликованы официальные итоги выборов на Украине "Гражданский конфликт": Коломойский о ситуации в Донбассе Националисты устроили марш по улицам Одессы
В мире , Валерия Гонтарева , Игорь Коломойский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы официальные итоги выборов на Украине22
Фани набирает силу: в зоне поражения сто миллионов человек21
Боевики напали на авиабазу Хмеймим318
Украинцам предложили ответ на акцию «Бессмертный полк»
Пасхальный кролик стал участником потасовки
Видео
Собчак и Виторган отдыхают вместе после развода
Шоу-бизнес
РФ анонсировала ответ на действия США против Венесуэлы
Политика
Превратит в мусор. В КНР оценили возможности Су-57
Армия Войска
Глава NASA призвал землян готовиться к атаке астероидов
Наука и техника Наука
Зеленский назвал единственное «общее» у России и Украины
В мире Политика
ВГТРК: Алсу не будет на «Евровидении»
Шоу-бизнес
«Великий план»: Мадуро намерен исправить свои ошибки
В мире Статьи
Раскрыты детали переговоров по «сделке века» США
США Ближний Восток
«Остановите травлю!»: В Госдуме заступились за Алсу и ее дочь
Шоу-бизнес
Турки показали оружие из «Звездных войн»
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение