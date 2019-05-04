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«Хотели в историю? Действуйте»: депутат Рады обратился к Зеленскому 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Депутат украинской Рады Евгений Мураев опубликовал видеозапись, в который обратился к избранному президенту страны Владимиру Зеленскому. Она размещена на его странице в фейсбуке.
По словам депутата, "приходит время конструктива". Он также отметил, что "правление" Порошенко окончено, а у страны есть надежда на изменение.
"Но, к сожалению, в вашей стратегии очень много недосказанных, взаимоисключающих и темных мест", — сказал Мураев.
Он заметил, что позиция Зеленского не отличается от позиции Порошенко, что означает для украинской стороны дальнейшее разрушение страны и продолжение вооруженных столкновений.
"Хотели в историю? Действуйте", — заявил Мураев.
Ранее в штабе Зеленского назвали сроки возвращения Донбасса.
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В мире , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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