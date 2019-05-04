«Хотели в историю? Действуйте»: депутат Рады обратился к Зеленскому

Депутат украинской Рады Евгений Мураев опубликовал видеозапись, в который обратился к избранному президенту страны Владимиру Зеленскому . Она размещена на его странице в фейсбуке.

По словам депутата, "приходит время конструктива". Он также отметил, что "правление" Порошенко окончено, а у страны есть надежда на изменение.

"Но, к сожалению, в вашей стратегии очень много недосказанных, взаимоисключающих и темных мест", — сказал Мураев.

Он заметил, что позиция Зеленского не отличается от позиции Порошенко, что означает для украинской стороны дальнейшее разрушение страны и продолжение вооруженных столкновений.

"Хотели в историю? Действуйте", — заявил Мураев.

Ранее в штабе Зеленского назвали сроки возвращения Донбасса.