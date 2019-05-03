Зеленский официально стал избранным президентом Украины

Владимира Зеленского. В течение 30 дней должна пройти церемония инаугурации избранного главы Украины

Итоги президентских выборов на Украине были опубликованы в официальной газете правительства «Правительственный курьер». С этого момента победивший по итогам голосования Владимир Зеленский считается избранным президентом и начинается отсчет 30 дней, в течение которых должна пройти его инаугурация.

«По итогам повторного голосования 21 апреля 2019 года на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года избранным президентом Украины является кандидат на пост президента Украины Зеленский», — пишет издание.