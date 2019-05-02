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Больше полусотни бойцов Нацгвардии Украины госпитализированы 

News.ru 1 час назад
Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Пищевое отравление стало причиной госпитализации 57-ми бойцов Национальной гвардии Украины во Львове.
По данным Телевизионной службы новостей канала «1+1», в больницы гвардейцы стали попадать сразу после празднования Пасхи. Многие солдаты кушали в этот день не только в столовой воинской части, но и продукты, привезённые родственниками и друзьями. Общую причину отравления выявить не удалось. Заведено уголовное дело по факту халатного отношения к военной службе. В случившемся разбирается военная прокуратура.
Врачи уверяют, что сейчас состояние всех больных удовлетворительное, — сообщает телеканал.
Ранее News.ru писал о том, что почти 1,4 тысячи жителей мексиканского штата Веракрус госпитализированы с отравлением после мероприятий, посвящённых Дню ребёнка.
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