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Зеленский готовит ответ на решение России о паспортах для жителей Донбасса 

РИА Новости + ещё 19 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовит предложения по поводу того, что РФ начала выдавать паспорта жителям Донбасса.
Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Путин заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.
"У нас есть несколько ходов, мы должны быть креативными, быстрыми и умными, пока мы будем готовить (предложения — ред.), а потом покажем", — сказал Зеленский журналистам перед встречей с главами фракций в Раде.
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В мире , Украина , Выборы на Украине , Владимир Зеленский , Владимир Путин
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