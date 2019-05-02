Украинские военные заявили о захвате части территории на линии разграничения в Донбассе

Командующий операцией объединённых сил (ООС) в Донбассе генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что украинским войскам удалось взять под контроль 24 кв. км территории на юго-востоке страны. По его словам, ВСУ якобы удалось улучшить тактическое положение без нарушения Минских соглашений. Однако эксперты отмечают, что речь идёт о «серой зоне» — буферном участке на линии разграничения между украинскими военными и ополченцами ДНР и ЛНР. Продвигаясь вглубь этого района, Киев прямо нарушает минские договорённости. Кроме того, сокращения расстояния между позициями сторон ведёт лишь к эскалации конфликта, считают аналитики.

За последний год украинские военные взяли под свой контроль порядка 24 кв. км территории на юго-востоке страны, включая ряд населённых пунктов в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщил командующий так называемой операцией объединённых сил (ООС) генерал-лейтенант Сергей Наев. Его доклад был приурочен к первой годовщине с момента прекращения «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе, на смену которой пришла ООС.

«На протяжении года благодаря тщательно спланированным мероприятиям и решительным действиям, не нарушая минских договорённостей, объединённым силам удалось улучшить тактическое положение на отдельных участках на расстояние от 2 до 5 км. Результатом этого стало возвращение территории площадью около 24 кв. км, в том числе трёх населенных пунктов (хутор Свободный, Пивденное и Шумы)», — заявил Наев на специальном брифинге.

Речь идёт о населённых пунктах, расположенных в «серой зоне» на линии разграничения сил в Донбассе, установленной Вторыми минскими соглашениями. Посёлки Пивденное и Шумы находятся в нескольких километрах к северо-западу от Горловки (Донецкая область), а хутор Свободный — к северо-западу от Алчевска (Луганская область).

В Киеве уже неоднократно сообщали о взятии под свой контроль территорий «серой зоны», которая была установлена в рамках минского процесса как буферный участок между позициями ополченцев и украинских вооружённых формирований. А поскольку занятие находящихся в «серой зоне» населённых пунктов запрещено, власти Украины фактически признают нарушение договорённостей.

Комментируя последнее заявление командующего ООС, в управлении Народной милиции ДНР опровергли озвученную им информацию, назвав её попыткой укрепить имидж украинской армии, и заявили о том, что линия фронта не изменилась.

«Подобные заявления — не что иное, как очередная пиар-акция Наева в попытке поднять собственный имидж, на сей раз приуроченная к годовщине смены формата АТО на ООС. Все подобные заявления украинской стороны вызывают как минимум сомнения и не соответствуют действительности. Подразделения Народной милиции уверено удерживают занимаемые позиции», — цитирует РИА Новости представителя силовых органов ДНР.

В свою очередь, эксперты вновь подчеркнули, что попытки украинской стороны продвинуться вглубь «серой зоны» и изменить контуры линии разграничения прямо нарушают Минские соглашения.

Как отметил в беседе с RT украинский политолог и экономист Александр Дудчак, Киев пользуется тем, что в республиках Донбасса пытаются по минимуму реагировать на подобные провокации, и захватывают территории, уменьшая расстояние между противоборствующими сторонами.

«Типичная логика нынешнего киевского руководства во главе с Порошенко, когда они занимают «серую зону» и говорят, что возвращают под контроль Украины территории. На самом-то деле это прямое нарушение Минских соглашений, потому что они меняют контуры линии разграничения», — заявил Дудчак.

«Пока что хвастаться ВСУ нечем»

Стоит также отметить, что в ходе своего выступления командующий ООС Сергей Наев заявил, что в число ключевых достижений правительственных сил за минувший год можно включить «принуждение врага к уменьшению интенсивности огня». Кроме того, по его словам, киевские власти проводят в Донбассе «гражданско-гуманитарные мероприятия и реализуют комплексные проекты по восстановлению инфраструктуры и созданию условий для дальнейшей мирной жизни населения региона».

Однако, как отмечает научный руководитель Центра этнических и международных исследований, кандидат исторических наук Антон Бредихин, действия киевских властей в последние пять лет были направлены на достижение обратных целей — целенаправленное уничтожение инфраструктуры республик Донбасса, начиная с промышленных предприятий, шахт и заканчивая социально важными объектами.

Более того, снижение интенсивности боевых действий на юго-востоке Украины явно не связано с передачей руководства силовой операции вооружённым силам, полагает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. В разговоре с RT он напомнил, что сами бойцы ДНР и ЛНР выражали недовольство руководством своих республик, которые не давали им в полной мере отвечать на обстрелы, провокации, активность диверсионно-разведывательных групп и прочие действия ВСУ.

«Наев выдаёт желаемое за действительное. В реальности уменьшение интенсивности боевых действий в Донбассе связано с Минскими соглашениями… Это заслуга скорее руководства ДНР и ЛНР. По сути, Наев говорит, что Украина не соблюдает Минские соглашения, а ДНР и ЛНР их соблюдают», — подчеркнул эксперт.

Собеседник RT также усомнился в реальности успехов, которые декларируют украинские военные чиновники на фоне растущих небоевых потерь и прочих проблем ВСУ.

«Армия топчется на одном месте, у неё высокие небоевые потери, она терпит имиджевые, репутационные потери… По докладам главного военного прокурора Украины анатолия Матиоса, небоевые потери за всё время действия АТО и ООС составили чуть ли не бригаду. Пока что хвастаться ВСУ нечем», — добавил Безпалько.

«Боевые действия ведутся исключительно из-за воли Киева»

Комментируя доклад командующего ООС, политолог Александр Дудчак также выразил мнение, что украинским властям стоило бы сосредоточиться на налаживании контакта с представителями самопровозглашённых республик Донбасса, однако вместо этого Киев поддерживает конфликт на востоке страны.

«Лучше бы они работали над тем, чтобы провести переговоры с представителями Донбасса, но пока, при этой власти, жителей Донбасса называют мразями, к ним относятся не как к гражданам Украины. Уже пять лет идёт война, и никаких изменений не намечается. Боевые действия ведутся исключительно из-за воли Киева», — подчеркнул Дудчак.

«Осталось немного времени до инаугурации нового президента. Всё-таки хочется надеяться на то, что будет политическая воля Киева на мирное разрешение этой проблемы», — добавил эксперт.

Добавим, что советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин в интервью изданию «Апостроф» исключил возвращение республик Донбасса в состав Украины военным путём.

«На сегодняшний день Донбасс — это перспектива на пять лет… Но я не вижу сегодня возможности вернуть наши территории военным путём», — заявил он.

Апаршин также выразил мнение, что частичная амнистия может быть применена к участникам конфликта на юго-востоке Украины, которые «приняли не совсем правильное решение», однако эта мера не коснётся тех, кто «убивал людей», подчеркнул советник.