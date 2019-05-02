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Коломойский не намерен добиваться возвращения Приватбанка 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: Reuters
Украинский бизнесмен и бывший совладелец Приватбанка Игорь Коломойский заявил, что не намерен добиваться возвращения ему банка, а хочет добиться в судах справедливости и выплаты компенсации.
Суд в Киеве ранее признал незаконной национализацию Приватбанка и постановил признать недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску бизнесмена Игоря Коломойского, который был основным владельцем Приватбанка до его национализации в конце 2016 года. Минфин и Нацбанк Украины готовят апелляцию на это решение. Оба ведомства и сам банк заявили, что возвращение банка его бывшим владельцам путем отмены национализации невозможно. Президент Украины Петр Порошенко в свою очередь заявил, что возвращение Приватбанка Коломойскому угрожает стране дефолтом и экономическим кризисом.
"Это не главная цель (вернуть Приватбанк — ред.), первая цель — это выяснить правильно или не правильно, то есть ограбили меня или все было чисто и кошерно", — сказал Коломойский в интервью "Bigus.info", опубликованном на YouTube-канале в четверг.
По его словам, власть и раньше ничем не помогала, "главное, чтобы не мешала". Он также заявил, что победа на выборах президента Владимира Зеленского — "общая победа" его и министра внутренних дел Арсена Авакова.
Он напомнил, что рассчитывает получить компенсацию в 2 миллиарда долларов. "Если будет установлено, что была неправильная национализация и последует реституция и будет установлено, что положено (вернуть бывшим собственникам — ред.), мы скажем, что не надо банк, оставьте его себе… дайте нам наш капитал, ровно столько, сколько мы туда внесли (2 миллиарда долларов — ред.). Кто должен отдать? Должен отдать новый собственник, то есть министерство финансов, то есть государство", — заявил Коломойский.
Он также сказал, что готов забрать компенсацию гособлигациями.
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Комментарии
В мире , Украина , Игорь Коломойский , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Арсен Аваков , Минфин
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