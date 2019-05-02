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Коломойский назвал причину уменьшения населения Украины на 13 миллионов 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: Р-Спорт
Население Украины в результате евромайдана в 2014 году уменьшилось на 13 миллионов человек, а также потеряла Крым и Донбасс, заявил в четверг украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
В 2014 году на Украине произошел госпереворот. Рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который был вынужден покинуть страну, изменила конституцию и назначила новые выборы главы государства.
"Майдан — это плохо, потому что власть Януковича довела до майдана. Революция — это всегда плохо. Это плохо, потому что итоги — минус 13 миллионов населения. Минус Крым, минус Донбасс и минус 13 миллионов", — сказал Коломойский в интервью "Bigus.info", опубликованном на YouTube-канале в четверг.
Он считает, что в такой ситуации виноваты Янукович, революция и Россия.
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В мире , Украина , Игорь Коломойский , Виктор Янукович , Республика Крым
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