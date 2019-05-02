Сербия устала от Евросоюза

Несмотря на то, что европейская ориентация всё ещё является стратегической целью Белграда, Сербия устала от Евросоюза : его постоянных придирок, безумных условий по членству в ЕС и давления на разрыв связей с Россией

Об этом заявил министр обороны балканского государства Александар Вулин.

Они говорят:

«Мы устали от расширения». И мы устали от вас! Мы устали от вашей политики постоянно менять цели, постоянно ставить новые условия, мы не осуждены на вступление в Европу, ЕС является стратегической ориентацией Сербии, но умолять мы об этом не будем, — сказал он эфире ТV Pink.

Политик отметил в продолжение темы, что у Белграда «не сошёлся свет клином» на Евросоюзе. Страна с лёгкостью поддержит любые другие союзы и другие нации, которые будут сотрудничать с государством на равноправной основе.

В Белграде неоднократно подчёркивали, что внешнеполитический курс Сербии предусматривает сохранение дружественных отношений с РФ и КНР, писал News.ru.