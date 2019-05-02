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Сербия устала от Евросоюза 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: MOD Russia/Global Look Press
Несмотря на то, что европейская ориентация всё ещё является стратегической целью Белграда, Сербия устала от Евросоюза: его постоянных придирок, безумных условий по членству в ЕС и давления на разрыв связей с Россией.
Об этом заявил министр обороны балканского государства Александар Вулин.
Они говорят:
«Мы устали от расширения». И мы устали от вас! Мы устали от вашей политики постоянно менять цели, постоянно ставить новые условия, мы не осуждены на вступление в Европу, ЕС является стратегической ориентацией Сербии, но умолять мы об этом не будем, — сказал он эфире ТV Pink.
Политик отметил в продолжение темы, что у Белграда «не сошёлся свет клином» на Евросоюзе. Страна с лёгкостью поддержит любые другие союзы и другие нации, которые будут сотрудничать с государством на равноправной основе.
В Белграде неоднократно подчёркивали, что внешнеполитический курс Сербии предусматривает сохранение дружественных отношений с РФ и КНР, писал News.ru.
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Комментарии1
В мире , Европа , ЕС , Сербия
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