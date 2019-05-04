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Медведчук раскритиковал власти за «стыдливое молчание» в годовщину трагедии в Одессе 

RT на русском + ещё 6 1 час назад
Фото: ТАСС
Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук подверг критике украинские власти за то, что они проигнорировали годовщину трагедии в Одессе.
Как пишут «Известия» со ссылкой на сайт фракции, Медведчук заявил, что избранный президент Владимир Зеленский и действующий лидер страны Пётр Порошенко «стыдливо отмалчивались в сторонке» в годовщину данного печального события.
По словам политика, расследование тех событий так и не увенчалось успехом, а виновные в гибели людей до сих пор не понесли наказания.
«Власть бездействует и тормозит следствие, невзирая на призывы украинцев и мировой общественности довести это дело до конца», — заключил он.
Ранее в Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) раскритиковали ход расследования трагедии, произошедшей пять лет назад в Доме профсоюзов в Одессе.
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В мире , Виктор Медведчук , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , ООН , газета "Известия"
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