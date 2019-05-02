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Мадуро вывел военных на марш по Каракасу 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Венесуэлы Николас Мадуро утром 2 мая прошёл с военными маршем по столице страны. Таким образом он хотел показать, что Вооружённые силы остались преданными ему.
Это произошло через два дня после попытки госпереворота. Выступая по окончании марша перед его участниками, политик заявил, что преданность поможет ВС Боливарианской Республики поднять свой уровень эффективности. Он подчеркнул, что это качество — большая ценность, которую не все имеют, передаёт РИА Новости.
В этот исторический момент верность — это коллективная ценность, … которая требует от нас каждый раз быть более честными и выносливыми, чтобы поднять наши Вооружённые силы на новый уровень в части профессионализма и эффективности, чтобы никто не смог осмелиться ступить на нашу священную землю, принести войну в Венесуэлу, — сказал венесуэльский лидер.
Ранее News.ru писал о том, что Мадуро попросил у армии поддержать его и не допустить государственного переворота в стране.
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Комментарии
В мире , Войска , Конфликты , Николас Мадуро , РИА Новости , Венесуэла
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