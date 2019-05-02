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Гей и кандидат в президенты США попал на обложку Time 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: TIME
Американский журнал Time поместил на обложку нового номера демократа Пита Буттиджича, который участвует в президентской гонке в США, вместе со своим мужем Частеном. Об этом свидетельствует обложка издания.
TIME
Подзаголовок гласит: "маловероятная, неиспытанная и беспрецедентная кампания мэра Пита Буттиджича".
Как отмечается, мэр Саут-Бенда, штата Индиана, является первым открытым геем, который баллотируется на пост американского лидера.
Уточняется, что на настоящий момент он входит в пятерку лучших кандидатов, согласно результатам опросов.
Ранее сообщалось, что Time посвятил обложку номера Путину и его "тайному плану".
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