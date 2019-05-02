Пентагон признал гибель 120 мирных жителей от военных действий США

По информации Reuters, эти цифры в разы ниже, чем те, о которых сообщали правозащитные организации. Согласно данным доклада, в ходе операций американского министерства обороны в Афганистане в 2018 году было убито 76 мирных жителей, в общей сложности 42 человека погибли в Ираке и Сирии, а два человека погибли во время удара в Сомали. В докладе также говорится о том, что, по данным американского ведомства, в Ливии или Йемене не было гражданских лиц, убитых по вине американских военных.

Между тем Amnesty International и мониторинговая группа Airwars в своем совместном отчете, опубликованном в конце апреля, заявили, что при поддержке США в результате операции по выдворению боевиков " ИГ " (группировка запрещена в РФ) из сирийской Ракки было убито более 1600 мирных жителей.

В феврале этого года Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) заявила, что 1185 мирных жителей были убиты во время операций, проведенных проправительственными силами при поддержке американцев в 2018 году.

Учитывая этот фактор, в докладе Пентагона отмечается о наличии разницы в оценках количества жертв среди гражданского населения между военными США и МООНСА "из-за различных методологий, применяемых на практике".