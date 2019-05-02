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Украина запретила ввоз 420 тысяч книг из России в 2019 году 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кроме того, Госкомтелерадио выдало 1207 отказов лицензиатам на ввоз литературы из России. 82 отказа в выдаче разрешений были выданы на указанные 420 тысяч экземпляров книг из России, еще 1125 отказов произведены "из-за предоставления неполного пакета документов, необходимых для получения разрешения, или выявления в представленных документах недостоверных сведений".
Напомним, что ранее стало известно о том, что за первые три месяца 2019 года Гостелерадио Украины выписало за ввоз книг с территории России в эту страну штрафы на сумму 333,8 тысячи гривен (около 12,5 тысячи долларов). Также было приостановлено действие 12 тысяч ранее выданных россиянам разрешений.
Причем, под запрет попали как книги российских классиков (например, "Мастер и Маргарита") и даже пособия по экономике. Так, под запрет попала переведенная с английского на русский язык книга Росса Геддеса "IPO и последующие размещения акций" из-за того, что в предисловии издателя содержались цитаты из выступлений президента России Владимира Путина.
В 2018 году Гостелерадио запретило ввоз на Украину почти полумиллиона книг, выпущенных в России, а также прокат 780 фильмов и сериалов российского производства, некоторые из них, к слову, снимались в свое время на Украине.
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Комментарии1
В мире , Конфликты , Украина , Владимир Путин
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