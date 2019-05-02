Клинтон призвала КНР украсть налоговые декларации Трампа

По ее словам, Трамп якобы призвал Россию помочь раскрыть информацию о пропавших из офиса Клинтон письмах.

Она также добавил, что демократам следует "призвать на свою сторону КНР" в качестве ответа на действия Трампа.

Клинтон подчеркнула, что в настоящее время ситуация на политической арене США является "абсурдной".

Ранее сообщалось, что Клинтон раскритиковала генпрокурора США Уильяма Барра из-за "российского дела".