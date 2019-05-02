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Клинтон призвала КНР украсть налоговые декларации Трампа 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон предложила властям Китая получить данные о налоговых декларациях американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает "MediaITE".
По ее словам, Трамп якобы призвал Россию помочь раскрыть информацию о пропавших из офиса Клинтон письмах.
Она также добавил, что демократам следует "призвать на свою сторону КНР" в качестве ответа на действия Трампа.
Клинтон подчеркнула, что в настоящее время ситуация на политической арене США является "абсурдной".
Ранее сообщалось, что Клинтон раскритиковала генпрокурора США Уильяма Барра из-за "российского дела".
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В мире , Конфликты , США , Хиллари Клинтон , Дональд Трамп , Китай
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