В WikiLeaks серьёзно обеспокоены состоянием здоровья Джулиана Ассанжа

Представители организации уверяют, что оно «существенно ухудшилось за то время, что он провёл в посольстве Эквадора ».

«Теперь же он по сути находится в одиночном заключении в своей тюремной камере», — сказала журналистам адвокат основателя WikiLeaks Дженнифер Робинсон.

Между тем представитель организации Кристинн Храфнссон заявил, что WikiLeaks будет бороться против экстрадиции Ассанжа до конца.

«Наша битва только началась. Она будет долгой и трудной, однако мы рассчитываем, что общественность поймёт всю важность этого дела», — сказал Храфнссон.

Следующие слушания по делу Джулиана Ассанжа в Лондоне пройдут 30 мая. Сегодня в ходе заседания американская сторона подтвердила запрос об экстрадиции. В свою очередь судья напомнил, что пока не все документы по данному делу предоставлены. США дали на их сбор срок до 12 июня.