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В WikiLeaks серьёзно обеспокоены состоянием здоровья Джулиана Ассанжа 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Представители организации уверяют, что оно «существенно ухудшилось за то время, что он провёл в посольстве Эквадора».
«Теперь же он по сути находится в одиночном заключении в своей тюремной камере», — сказала журналистам адвокат основателя WikiLeaks Дженнифер Робинсон.
Между тем представитель организации Кристинн Храфнссон заявил, что WikiLeaks будет бороться против экстрадиции Ассанжа до конца.
«Наша битва только началась. Она будет долгой и трудной, однако мы рассчитываем, что общественность поймёт всю важность этого дела», — сказал Храфнссон.
Следующие слушания по делу Джулиана Ассанжа в Лондоне пройдут 30 мая. Сегодня в ходе заседания американская сторона подтвердила запрос об экстрадиции. В свою очередь судья напомнил, что пока не все документы по данному делу предоставлены. США дали на их сбор срок до 12 июня.
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